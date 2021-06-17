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Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА. ФОТО

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26 км автодороги Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Козин - / М-06 /, яка веде до Шацьких озер, повністю відновили згідно з європейськими стандартами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

За словами голови ОДА, роботи з відновлення автодороги до Шацьких озер продовжаться і надалі.

"Загалом цьогоріч у рамках Програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" планується відремонтувати 45,5 км дороги Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на відрізку від Піщи до Любомля Ковельского району", - зазначив Погуляйко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА 01
Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА 02

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Топ коментарі

  • Oleksiy Tym
    журналистам на заметку - покажите нам эту дорогу в апреле 2022
  • Tierre
    Судя по мега-технологии, по которой строили эту дорогу, укладывая асфальт просто на землю, без подложки - продержится эта дорога в самом лучшем случае - до зимы....
  • serh
    Стоимость - в три раза дороже нормативной. Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2839 Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2839 Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2839
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