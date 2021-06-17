Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Луганській області викрито найманця РФ, який воював проти українських воїнів на боці так званої "ЛНР". Чоловік із 2016 року працював у Нацполіції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що фігурант приєднався до лав Нацполіції у 2016 році, де і проходив службу до теперішнього часу.

До цього, починаючи з 2014 року, зловмисник "служив" у незаконному збройному "формуванні Дрьомова", яке на той час контролювало Сєверодонецьк. Як тільки українські воїни звільнили місто, а бойовики відійшли вглиб тимчасово окупованих територій, він "вирішив змінити сторону". Спочатку переховувався на території РФ і в тимчасово анексованому Криму, а потім - повернувся в Україну.

Відомо, що фігурант брав участь у забезпеченні пропускного режиму та чергуваннях на бойових постах терористичних угруповань.

Крім того, за даними правоохоронців, зловмисник був зарахований до розвідувального підрозділу бойовиків, який очолював громадянин РФ з позивним Спец. Бойовики Спеца причетні до викрадень та катувань українських патріотів, убивств військовослужбовців ЗСУ під час боїв під Рубіжним та у Новоайдарському районі.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у не передбачених законом збройних формуваннях). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Перевіряється його причетність до вчинення інших злочинів на шкоду державній безпеці та громадянам України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

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