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Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих. ВІДЕО камер спостереження

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У четвер, 17 червня, на вулиці Набережній Перемоги автомобіль Subaru перекинувся і врізався в стовп. У ДТП постраждали чотири людини, двох постраждалих з авто довелося вирізати рятувальникам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Информатор.

Згідно з даними видання, аварія трапилася о 0:27 біля будинку №130, недалеко від бульвару Слави. За попередньою інформацією від очевидців та патрульних, Subaru рухався по Набережній Перемоги від кільця в сторону провулка Добровольців. Біля будинку №130 водій не впорався з керуванням, авто вилетіло на тротуар, перекинулося і врізалося в електроопору.

У салоні авто перебувало чотири людини. Двоє молодих людей змогли вибратися самостійно. Ще двох чоловіків, водія і пасажира з переднього сидіння, затиснуло в салоні. Рятувальникам довелося розрізати авто, щоб звільнити їх. Водія змогли дістати з авто тільки о 3:40. Співробітникам ДСНС довелося буквально розрізати авто на частини, бо пошкоджені конструкції транспортного засобу затиснули ногу потерпілого.

Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 01

Трьох людей, попередньо, швидкі відвезли в лікарню №16. Четвертого постраждалого, водія авто, медики відвезли в лікарню імені Мечникова. Всі вони перебували в свідомості. Інформація про їхній стан уточнюється.

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На місце приїжджали автовишка та кран, щоб утримати від падіння пошкоджену електроопору. Заблоковані обидві смуги по Набережній Перемоги в бік провулка Добровольців. Об'їзд по смузі зустрічного руху.

Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 02

За інформацією пресслужби ДСНС, пасажира з переднього сидіння авто доставили в лікарню №16. Попередньо, у нього перелом стегнової кістки з двох сторін. Що стосується водія, то він 2002 року народження. За попередньою інформацією, у нього закриті переломи обох ніг, а також синдром тривалого здавлювання.

Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 03
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 04
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 05
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 06
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 07
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 08
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 09
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 10
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 11
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 12
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 13
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 14
Фото: Информатор

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Топ коментарі

  • Porol ferton
    Судя по скорости водитель просто идиот
  • Юрій Вінгорськи
    посмотрел, оценил.
    за рулем сидел дебил.
  • Борменталь Незабаром
    любую полноприводную машину тяжело сорвать в занос!
    есть такое правило:
    - если попал в занос на переднем приводе - добавь газу
    - если попал в занос на заднем приводе - сбрось газ
    - если попал в занос на полном приводе - молись!
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