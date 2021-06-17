Від СБУ обговорювати законопроєкт щодо реформи спецслужби на комітет Ради прийшов Малюк - глава департаменту "К", який підлягає ліквідації, - ЦПК. ФОТО

Василь Малюк, керівник скандального департаменту "К" СБУ, який має бути ліквідований у ході реформи спецслужби, прийшов від СБУ на засідання комітету з питань безпеки, який розглядає поправки до законопроєкту про реформу СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"На фото - засідання комітету з питань безпеки, який розпочав розгляд більше 2400 правок до законопроєкту про реформу СБУ. Вчора встигли розглянути аж дві правки. А потім почались сварки і скандали. Ось цей чоловік праворуч - це керівник скандального департаменту "К" СБУ Василь Малюк. Так, це нонсенс, але про реформу спецслужби від СБУ прийшов говорити керівник підрозділу, який має бути ліквідований за результатами цієї ж реформи", - випливає з повідомлення.

Малюк - кадровий співробітник СБУ, який там працює з 2001 року. Але це не завадило Малюку та його родині cколотити непогані статки. Бачимо в декларації і будинок на 230 квадратів, і квартири, землю, Lexus LX470, $90 тисяч у вигляді готівки.

"Можливо, в СБУ намагаються переконати депутатів не знищувати такий "цінний" департамент?", - припускають в ЦПК.

Також читайте: Рада фактично знищила систему електронного декларування, сподіваюся Зеленський ветує законопроєкт, - Шабунін