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Від СБУ обговорювати законопроєкт щодо реформи спецслужби на комітет Ради прийшов Малюк - глава департаменту "К", який підлягає ліквідації, - ЦПК. ФОТО

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Василь Малюк, керівник скандального департаменту "К" СБУ, який має бути ліквідований у ході реформи спецслужби, прийшов від СБУ на засідання комітету з питань безпеки, який розглядає поправки до законопроєкту про реформу СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"На фото - засідання комітету з питань безпеки, який розпочав розгляд більше 2400 правок до законопроєкту про реформу СБУ. Вчора встигли розглянути аж дві правки. А потім почались сварки і скандали. Ось цей чоловік праворуч - це керівник скандального департаменту "К" СБУ Василь Малюк. Так, це нонсенс, але про реформу спецслужби від СБУ прийшов говорити керівник підрозділу, який має бути ліквідований за результатами цієї ж реформи", - випливає з повідомлення.

Від СБУ обговорювати законопроєкт щодо реформи спецслужби на комітет Ради прийшов Малюк - глава департаменту К, який підлягає ліквідації, - ЦПК 01

Малюк - кадровий співробітник СБУ, який там працює з 2001 року. Але це не завадило Малюку та його родині cколотити непогані статки. Бачимо в декларації і будинок на 230 квадратів, і квартири, землю, Lexus LX470, $90 тисяч у вигляді готівки.

"Можливо, в СБУ намагаються переконати депутатів не знищувати такий "цінний" департамент?", - припускають в ЦПК.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Кого літінант прислав, той і прийшов.
  • Sophia-Maria Duglass
    Цивилизованный мир требует от Украины реформирования. Службы безопасности
    Как службу можно реформировать, если они выросли с кровью матери на примерах НКВД , если КГБ всегда была кастовой службой ?
    надо приглашать спецов из США для реформы
  • Roman Kovalyov
    Вполне в стиле работы нынешней власти, а судебную реформу прийдут обсуждать Портнов, Татаров и судья Вовк.
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