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Уночі в Україну незаконно залетів літак з Румунії: його затримали в Бердичеві, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Прикордонники Чернівецького загону зафіксували факт незаконного перетину державного кордону літаком з Румунії в Україну. Його вдалося затримати вже в Житомирській області на аеродромі поблизу міста Бердичів.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, прикордонники встановили місце ймовірного приземлення порушники. Туди прибули правоохоронці, а коли літак приземлився - висунулися для затримання.

Помітивши наближення прикордонників, повітряне судно знову почало рух та піднялось у повітря. Невдовзі співробітники Житомирського загону затримали на аеродромі особу, яка з землі координувала дії екіпажу літака. Після чого АН-2 знову здійснив посадку.

На борту літака було троє осіб, яких також затримано. Також під час огляду місця події виявлено радіостанції, ліхтарі та інше приладдя для організації незаконного злету та посадки.

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За даним фактом до компетентних органів надіслане повідомлення про виявлення правопорушення за ознаками ст.334 ККУ "Порушення правил міжнародних польотів" та ст.332-2 ККУ "Незаконне перетинання державного кордону України".

Обставини правопорушення з’ясовуються.

Уночі в Україну незаконно залетів літак з Румунії: його затримали в Бердичеві, - Держприкордонслужба 01
Уночі в Україну незаконно залетів літак з Румунії: його затримали в Бердичеві, - Держприкордонслужба 02
Уночі в Україну незаконно залетів літак з Румунії: його затримали в Бердичеві, - Держприкордонслужба 03
Уночі в Україну незаконно залетів літак з Румунії: його затримали в Бердичеві, - Держприкордонслужба 04

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Топ коментарі

  • Григорий Дед
    не зрозуміло що робить наша ППО якщо так вільно можно на "кукурузнику " долетіти від кордону до Бердичева. Слідуючий раз з кацапії до Києва долетить безпілотник з ракетами чи бомбами. Лише за цей випадок звільнити всіх хто чергував у цю ніч на маршруті літака та керівництво протиповітряної оборони. Це навіть не ганьба а це зрада країни під час війни.
  • roadstar
    Ну ни фига се!!!???? Ищем гугль забиваем расстояние от РУМЫНСКОЙ(не молдавской!!) а румынской границы до Бердичева, имеем 245 киломитерз!!! Т.е румынские бобры с брынзой слегка покуривая и жуя мамалыгу, пролетели ...пауза!! ..долгая пауза!!!....ПОЛ страны и чуть ли не до Киева и наше хваленное ПВО даже не пукнуло?????. А собирались даже отстреливаться от Калибров!!!! А это низколетящие цели с маршевой скоростью 0.8М!!!...это не кукурузник.

    И теперь вопрос, а для чего тогда пыжится Иска со своими всевидящими радарами??? Заявленый круг обзора аж 400 киломитерз?? Для чего тогда лопасти для геликоптерз, если едва пыхтящая цель летит спокойно через всю страну???
    А вообще ПВО существует???? Я имею ввиду службу и не абревиатуру???
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Столиця єврейського козацтва !!!)))
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