Наркокур'єра, який отримував наркотики поштою, затримано на Печерську. Вилучено велику партію "товару", - прокуратура. ФОТОрепортаж

На Печерську викрито наркокур'єра, який отримував наркотики поштою Спільними скоординованими діями Печерської окружної прокуратури міста Києва співробітників ДБН управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві та слідчих Печерського УП ГУНП у місті Києві викрито та затримано наркокурьера під час одержання наркотиків у поштовому відділенні (ч. 3 ст. 307 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"У ході проведення обшуків за місцем проживання та в автомобілі затриманого правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини різного типу в особливо великих розмірах, а саме близько 3 тис таблеток МДМА, 2 кг канабісу, 150 г амфетаміну, 10 г солі, 10 марок (лзд), 500 г грибів, 30 г гашишу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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