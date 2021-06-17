Авіакомпанія "Українські вертольоти" представила на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вертоліт обладнаний медичними модулями (в кількості від 1 до 3) з реанімаційним обладнанням, а також медичною шиною для безпечного зберігання медикаментів. Крім того, модернізований Мі-8 здатний переносити до 3 тонн вантажу, який використовується під час пошуково-рятувальних операцій та пожежогасіння.
Крім того, на вертольоті встановлено інтегровану систему нічного бачення (окуляри нічного бачення (NVG), оптико-електронна система спостереження (FLIR), пошуковий прожектор, пов'язаний з FLIR, зокрема для роботи в інфрачервоному режимі).
Завдяки системі супутникового відеозв'язку є можливість передавати відеодані, що фіксуються камерами FLIR, з борту вертольота на наземний пункт управління.
Вертоліт також обладнаний посиленою лебідкою.
Для роботи в місцях з підвищеним рівнем небезпеки на вертоліт встановлено захист від стрілецької зброї (кевлар) і систему протиракетного захисту.
"Сьогодні ми представляємо вертоліт пошуково-рятувальний і для аеромедичної евакуації, який використовується в миротворчих місіях ООН у Республіці Малі, Сомалі, Республіці Джибуті. Цей вертоліт працює 24/7 з готовністю надати допомогу постраждалим протягом 30 хвилин після отримання завдання. Вертоліт може працювати автономно, без допомоги наземних служб, визначаючи місце розташування потерпілих, забезпечуючи пошук і порятунок людей", - розповів глава правління авіакомпанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко.
Водночас лише за 40 хвилин екіпаж вертольота може конвертувати повітряне судно в такі конфігурації:
- розвідка/швидке реагування;
- пошуково-рятувальна;
- авіамедична евакуація;
- пасажирська;
- вантажна.
Зазначимо, що стенд авіакомпанії "Українські вертольоти" на виставці відвідала аташе з питань армії та оборони Посольства США полковник Брітані Стюарт.