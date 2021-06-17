Контрабандистів, які постачали зброю в Україну, затримали в Польщі. ФОТОрепортаж

Під час обшуків поліцейські знайшли майже сотню одиниць вогнепальної зброї. За їхніми даними, рушниці, пістолети та автомати контрабандисти поставляли зі Словаччини в Україну, Польщу та Росію.

Банду ловили майже 2 роки. Про це повідомляє пресслужба Європолу, інформує Цензор.НЕТ.

"Зазначене організоване злочинне угруповання незаконно провозило зброю зі Словаччини до Польщі, Росії та України. 96 вилучених одиниць вогнепальної зброї включають револьвери, пістолети, автоматичні гвинтівки і ручні кулемети. У підсумку також було конфісковано кілька тисяч набоїв різного калібру й одну ручну гранату. Крім того, під час обшуку будинку було виявлено готівку на суму понад 50 тис. євро, а також 14 рослин марихуани та деяку кількість амфетаміну", - йдеться в повідомленні.

12 громадян Польщі віком від 32 до 60 років отримали звинувачення в незаконному розповсюдженні зброї.

Це вже друга група підозрюваних, яких затримують у цій справі. Раніше було заарештовано 9 громадян України, 5 громадян Польщі та 1 громадянина РФ.

"Докази, зібрані в ході цієї конкретної операції, нині аналізуються для визначення подальших слідчих дій по всій Європі", - зазначили в Європолі.

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