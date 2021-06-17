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Двоє поліцейських у Харкові вимагали 10 тис. дол. у підозрюваного, - ДБР. ФОТОрепортаж

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Слідчі ДБР повідомили про підозру двом працівникам Харківського районного управління поліції, які вимагали 10 тис. доларів у підозрюваного за уникнення кримінальної відповідальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Двоє поліцейських у Харкові вимагали 10 тис. дол. у підозрюваного, - ДБР 01

За даними слідства, заступник начальника одного із секторів і оперуповноважений Харківського районного управління поліції вирішили "підзаробити" на фігуранті кримінального провадження. Він нібито забезпечував сплату необґрунтованих страхових виплат своїм клієнтам за додаткову плату.

За уникнути проблем з законом правоохоронці зажадали від фігуранта 10 тис. доларів. Слідство задокументувало передачу першого траншу хабаря в сумі 3 тис. доларів.

Двоє поліцейських у Харкові вимагали 10 тис. дол. у підозрюваного, - ДБР 02

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Двоє поліцейських у Харкові вимагали 10 тис. дол. у підозрюваного, - ДБР 03

Під час обшуку за місцем проживання одного з підозрюваних вилучено понад 9 тис. доларів, із них майже 7 тис. доларів були заховані у ванній кімнаті. Слідчі встановлюють походження коштів.

Двоє поліцейських у Харкові вимагали 10 тис. дол. у підозрюваного, - ДБР 04

Поліцейських підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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Топ коментарі

  • Теплий Дощ
    Скоро чесним жулікам роботи не буде )))
  • Саша Киев
    обычное дело. Правда 10 штук что зарядили оказались неподъёмными. Все таки кризис . Вот и погорели. Теьерь с учетом их опыта нужно идти на конкурс в ГБР или в прокуратуру пробовать )))
  • Kostya Kostya
    Похоже аваков для прикрытия руководит МВД, а по факту делает бабло со своими орлами тихо, без шума и рекламы, грузинок выгнал выгнал, шоб не мешали и руки свободные.
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