Двоє поліцейських у Харкові вимагали 10 тис. дол. у підозрюваного, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР повідомили про підозру двом працівникам Харківського районного управління поліції, які вимагали 10 тис. доларів у підозрюваного за уникнення кримінальної відповідальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, заступник начальника одного із секторів і оперуповноважений Харківського районного управління поліції вирішили "підзаробити" на фігуранті кримінального провадження. Він нібито забезпечував сплату необґрунтованих страхових виплат своїм клієнтам за додаткову плату.

За уникнути проблем з законом правоохоронці зажадали від фігуранта 10 тис. доларів. Слідство задокументувало передачу першого траншу хабаря в сумі 3 тис. доларів.

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Під час обшуку за місцем проживання одного з підозрюваних вилучено понад 9 тис. доларів, із них майже 7 тис. доларів були заховані у ванній кімнаті. Слідчі встановлюють походження коштів.

Поліцейських підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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