Радіорозвідка, модернізація РЛС з 60-х і закинуті на територію ворога датчики: розробки ветеранів війни з Росією. ФОТОрепортаж

Ветерани з компанії Armorum Solutions представили свої розробки на виставці "Зброя та безпека-2021".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми пішли на цю війну зі зброєю та обладнанням, яке створили самі, воювали з ним і вчили воювати інших", - кажуть ветерани з компанії Armorum Solutions, команда якої пройшла бойові дії в лавах піхотних і спеціальних розвідувальних підрозділів на командних і оперативних посадах.

Ветеранська компанія спеціалізується на розробці "ефективних, простих і доступних" рішень в галузі радіорозвідки, технічних засобів розвідки, систем зв'язку і передачі даних для БПЛА, модернізації стрілецької зброї та систем озброєння.

На виставці "Зброя та безпека дві тисячі двадцять одна", яка зараз проходить у Києві, Armorum Solutions представляють, зокрема, свій мобільний комплекс радіорозвідки і пеленгації "Тінь", бортову систему розвідки і пеленгації "Тінь-Н".

"Тінь" дозволяє виявити і відстежити роботу цифрових і аналогових радіостанцій противника на відстані до 25 км. Крім радіотехнічної розвідки, комплекс дозволяє визначати координати таких цілей, як пункти управління військами, пункти коригування артилерійського вогню і наведення авіації, станції РЕБ - для подальшої передачі координат і знищення цілей. Також "Тінь" пеленгує радіопередачі диверсійно-розвідувальних груп противника в нашому тилу.

Іван Савельєв, головний конструктор компанії

"Простір" - створена ветеранами приставка для модернізації штатної радіолокаційної станції ПСНР-5, розробленої в СРСР і призначеної для пошуку, виявлення, супроводу і визначення координат рухомих цілей типу техніка/людина.

Приставка потрібна для заміни штатного блоку управління й індикації П-02 і блоку живлення П-81 сучасним цифровим блоком управління та обробки інформації. Також на РЛС встановлюється оптико-електронна приставка. Модернізація збільшує дальність виявлення цілей (наприклад, мета "танк" без приставки - 8-10 км, з приставкою - 10-15 км), дає можливість працювати з БПЛА, точно ідентифікувати ціль в оптичному каналі, зменшує вагу і габарити РЛС, спрощує підготовку операторів. Також з'являється можливість дистанційного керування та отримання даних.

Також Armored Solutions роблять уніфіковані кулеметні і гранатометні станки для ДШКМ, КПВТ, НСВ, РПГ-7, ПКТ, АГС.

Станки, порівняно зі штатними, забезпечують високу стабільність при стрільбі, високу купчастість при стрільбі на великі дистанції, маневреність переміщення. І моментальну готовність відкрити вогонь – зі станком це можливо і в транспортному положенні.

У розробці Armorum Solutions на даний момент - дистанційні турелі для гранатометів і кулеметів, комбінована система виявлення БПЛА, цифрові захищені системи передачі даних і відео для БПЛА, а також мультисенсорна автономна система розвідки. Вона складається з датчиків спостереження, які закидаються на ворожу територію за допомогою БПЛА.