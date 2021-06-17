Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля Міністерства внутрішніх справ України пройшла акція до дня народження Катерини Гандзюк. Учасники написали на асфальті прізвища посадових осіб МВС, яких вони підозрюють у саботажі розслідування, і запалили фаєри.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Увечері 17 червня на вулиці Богомольця, 10 біля МВС зібралися громадяни, щоб запитати у керівників міністерства, зокрема, у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про розслідування справи про замовлення вбивства Катерини Гандзюк.

Учасники акції написали на асфальті прізвища посадових осіб МВС: Аваков, Геращенко, Меріков, Курділов, і перекреслили їх червоними смугами.

Мітингувальники скандували: "Аваков - чорт" і "Хто замовив Катю Гандзюк?".





























































Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ