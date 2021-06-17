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Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Біля Міністерства внутрішніх справ України пройшла акція до дня народження Катерини Гандзюк. Учасники написали на асфальті прізвища посадових осіб МВС, яких вони підозрюють у саботажі розслідування, і запалили фаєри.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Увечері 17 червня на вулиці Богомольця, 10 біля МВС зібралися громадяни, щоб запитати у керівників міністерства, зокрема, у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про розслідування справи про замовлення вбивства Катерини Гандзюк.

Учасники акції написали на асфальті прізвища посадових осіб МВС: Аваков, Геращенко, Меріков, Курділов, і перекреслили їх червоними смугами.

Мітингувальники скандували: "Аваков - чорт" і "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 01
Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 02
Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 03
Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 04

Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 05

Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 06
Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 07

Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 08
Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 09
Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 10


Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 11

Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 12

Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 13
Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 14
Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 15
Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 16

Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 17
Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 18
Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 19
Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 20


Під МВС пройшла акція до дня народження Гандзюк 21

Фото і відео  - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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