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Заступника начальника поліції Кіцмані затримано під час одержання $1300 хабаря, - поліція. ФОТОрепортаж

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За непритягнення особи до відповідальності за зберігання наркотиків один із заступників начальника поліції Кіцмані вимагав хабаря. Спільно з працівниками ДБР, СБУ і прокуратури фігуранта корупційних дій затримали на передачі першої частини грошей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

До Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшла заява про вимагання хабаря з фігуранта кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, посадовою особою чернівецької поліції.

Встановлено, що до протиправних дій причетний один із заступників начальника поліції міста Кіцмань. Гроші поліцейський вимагав за закриття матеріалів провадження, фігурантом у якому є 29-річний місцевий наркозалежний.

Заступника начальника поліції Кіцмані затримано під час одержання $1300 хабаря, - поліція 01

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ Чернівецька обласна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та передала матеріали до ТУ ДБР, розташованому у місті Хмельницькому.

Відразу після одержання першої частини суми неправомірної вигоди – 1300 доларів США – працівника поліції затримали.

Слідчі ДБР готують вручення йому підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Заступника начальника поліції Кіцмані затримано під час одержання $1300 хабаря, - поліція 02

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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Заступника начальника поліції Кіцмані затримано під час одержання $1300 хабаря, - поліція 03
Заступника начальника поліції Кіцмані затримано під час одержання $1300 хабаря, - поліція 04
Фото: сайт поліції

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    лось тот еще и тачка не жигули ))))
  • Ольга Кочурко
    А шо ты хотел . Честный реформированный полицейский. Что ни день то новости о их "тяжелой работе" по сбору средств с благодарного населения. Всё несут и несут
  • Виталий Максимов
    ОТКУПИТСЯ! Однозначно!
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