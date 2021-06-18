Літак "кухаря Путіна" Пригожина стоїть в аеропорту Берліна, попри санкції США та ЄС. ФОТО

Приватний літак "кухаря Путіна" Євгенія Пригожина, який перебуває під санкціями США і Євросоюзу, стоїть на обслуговуванні в аеропорту Берліна.

Літак виявили журналісти BILD, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

З 15 жовтня 2020 року Пригожин перебуває в санкційному списку США, а також у списку Європейського Союзу. Це означає, що йому більше не дозволяють в'їжджати до ЄС, а його активи мають заблоковані всередині Союзу.

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Але один з його активів – приватний літак типу Hawker 800XP вартістю приблизно 2 млн євро – здійснив переліт із Санкт-Петербурга до Берліна через два тижні після набуття чинності санкцій і з того часу стоїть в аеропорту німецької столиці.

Журналісти знайшли літак перед ангаром компанії Beechcraft Berlin Aviation, яка займається ремонтом та обслуговуванням.

Пригожин придбав літак у грудні 2019 року через підставну компанію в Литві. Він зареєстрував літак у Сан-Марино, крихітній країні, яка навіть не має власного аеропорту. За словами експертів, літак базувався в Санкт-Петербурзі і належить компанії під назвою Clubgroup Ltd.

Літак переважно використовувався для польотів до Сирії, Лівії та восьми африканських країн. Це всі країни, де приватна армія "Вагнера" за дорученням російського керівництва проводить дестабілізаційні операції проти місцевих органів влади або допомагає проросійським режимам.

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Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США оголосило в розшук Пригожина і оголосило винагороду розміром до $250 000 за відомості, які можуть привести до його арешту.

У жовтні 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти Пригожина у зв’язку з фінансуванням ним діяльності російської приватної військової компанії "Вагнера" в Лівії.

Пригожин також вважається менеджером і фінансистом ПВК "Вагнер", яка проводить або проводила небезпечні і дестабілізуючі операції в інших країнах, таких як Україна, Сирія, Судан, Лівія і Мозамбік.

Міністерство фінансів США у вересні 2020-го запровадило санкції проти кількох росіян і російських компаній з мережі Пригожина.