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СБУ викрила групу осіб, які постачали медикаменти і косметику в "ДНР": вилучено товару на 2,7 млн грн. ФОТОрепортаж

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СБУ викрила і блокувала схему з постачання лікарських засобів терористам "ДНР". Зловмисники використовували механізм "перерваного транзиту", - коли вантаж ніби призначений для Грузії, а насправді поставляється на тимчасово окуповані території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У межах кримінального провадження співробітники СБУ провели низку обшуків за місцями діяльності зловмисників. На території Дніпропетровської та Харківської областей вилучено:

  • 1 тонну лікарських засобів загальною вартістю 1,9 млн грн,
  • 18 тонн косметичних виробів вартістю 800 тис. грн,
  • товарно-супровідні документи щодо зовнішньо-економічної діяльності.

СБУ викрила групу осіб, які постачали медикаменти і косметику в ДНР: вилучено товару на 2,7 млн грн 01

Зазнанчається, що за офіційними товаро-супровідними документами, які подавались організаторами схеми до митних органів, лікарські засоби мали прямувати на адресу фіктивних компаній, зареєстрованих у Республіці Грузія, які нібито виступали покупцями-одержувачами вказаних ТМЦ.

Оперативники встановили, що організували вказану оборудку мешканці Дніпропетровської області. Зловмисники вивозили медикаменти через митні пости на Східній Україні.

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Наразі учасникам схеми готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації). Проводяться слідчо-оперативні заходи для визначення всіх учасників протиправного механізму.

СБУ викрила групу осіб, які постачали медикаменти і косметику в ДНР: вилучено товару на 2,7 млн грн 02
Фото: сайт СБУ

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