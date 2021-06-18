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Військовослужбовці на Полтавщині крали пальне з бойових літаків і перепродували місцевим мешканцям, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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На Полтавщині поліцейські викрили групу військовослужбовців, які організували системне розкрадання авіаційного гасу з бойових літаків.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Викрадене пальне збували місцевим мешканцям. Щоб приховати свою діяльність, до офіційних документів вносили недостовірну інформацію щодо кількості витраченого пального під час польотів.

17 червня оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області Нацполіції разом зі слідчими теруправління ДБР, розташованого у м. Полтава, викрили учасників групи під час збуту чергової партії гасу – 2000 літрів.

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Крім того, проведено 25 санкціонованих обшуків на території військової частини та за місцями проживання фігурантів, залучаючи фахівців ДП ​​"Антонов" і Управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області.

Військовослужбовці на Полтавщині крали пальне з бойових літаків і перепродували місцевим мешканцям, - Нацполіція 01
Військовослужбовці на Полтавщині крали пальне з бойових літаків і перепродували місцевим мешканцям, - Нацполіція 02
Військовослужбовці на Полтавщині крали пальне з бойових літаків і перепродували місцевим мешканцям, - Нацполіція 03
Військовослужбовці на Полтавщині крали пальне з бойових літаків і перепродували місцевим мешканцям, - Нацполіція 04

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України, здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

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За викрадення, привласнення військовослужбовцями військового майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Топ коментарі

  • Василий Кибицкий 52a5f1e4
    Скажите кто в теме, а куда заправляют авиакеросин ?! Кроме самолётов и вертолётов. Какой смысл его воровать ? Машины вроде на нём не ездят. Разве что только если самолёт - древнее совковое ведро типа АН-24, которые на 92-м бензине летали
  • Sergey Yegorov
    Мы по копейке на беспилотники собираем, а эти ...
  • ukrop ukrop 84c3ee70
    одне слово =*********** =розстриляти НА *УЙ,
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