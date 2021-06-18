Щомісяця "закопували" майже 500 т токсинів поблизу населених пунктів: СБУ запобігла екологічній катастрофі на Вінниччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Передбачалося, що шкідливі речовини, які утворюються у процесі технологічної обробки сировини, повинні утилізовуватися. Втім, ділки, з метою отримання надприбутків, приховано, без відповідних дозвільних документів вивозили їх на орендовану у держави ділянку за межами облцентру. При чому діяли вони протягом декількох років, постійно нарощуючи обсяги створення небезпечних відходів, що могло спричинити екологічну катастрофу.
За результатами ініційованих СБУ лабораторних досліджень, у пробах з місць захоронення небезпечних відходів виявлено хімічні елементи, що забруднюють підземні води та ґрунти.
Під час обшуків в офісних приміщеннях учасників схеми, правоохоронці виявили:
- документальні матеріали;
- чорнові записи;
- комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
Крім того, спеціалісти Державної екологічної інспекції України, зафіксували обсяги забруднення територій, а також інші грубі порушення чинного законодавства, про що складено відповідний акт. Вирішується питання щодо призупинення в судовому порядку діяльності підприємства.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до правопорушення.
Заходи із викриття і блокування оборудки проводили співробітники Управління СБУ у Вінницькій області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ та процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.