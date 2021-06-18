Щомісяця "закопували" майже 500 т токсинів поблизу населених пунктів: СБУ запобігла екологічній катастрофі на Вінниччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ викрила керівництво одного з Вінницьких підприємств на незаконному захороненні небезпечних промислових відходів. Щомісяця ділки несанкціоновано "закопували" майже 500 тонн токсинів на відкритій місцевості, неподалік від населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Передбачалося, що шкідливі речовини, які утворюються у процесі технологічної обробки сировини, повинні утилізовуватися. Втім, ділки, з метою отримання надприбутків, приховано, без відповідних дозвільних документів вивозили їх на орендовану у держави ділянку за межами облцентру. При чому діяли вони протягом декількох років, постійно нарощуючи обсяги створення небезпечних відходів, що могло спричинити екологічну катастрофу.

За результатами ініційованих СБУ лабораторних досліджень, у пробах з місць захоронення небезпечних відходів виявлено хімічні елементи, що забруднюють підземні води та ґрунти.

Під час обшуків в офісних приміщеннях учасників схеми, правоохоронці виявили:

документальні матеріали;

чорнові записи;

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Крім того, спеціалісти Державної екологічної інспекції України, зафіксували обсяги забруднення територій, а також інші грубі порушення чинного законодавства, про що складено відповідний акт. Вирішується питання щодо призупинення в судовому порядку діяльності підприємства.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до правопорушення.

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Заходи із викриття і блокування оборудки проводили співробітники Управління СБУ у Вінницькій області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ та процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.











Фото: сайт СБУ