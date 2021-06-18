Угруповання, до якого входили правоохоронці та працівники залізниці, розкрадало вугілля з вантажних вагонів "Укрзалізниці", - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За даними слідства, до угруповання входило понад 30 осіб з-поміж правоохоронців, працівників залізниці та цивільних громадян.
"Злочинці ретельно розробляли зухвалі плани пограбувань та чітко розподіляли між собою ролі. Щоб пограбувати потяг, його зупиняли у визначеному місці члени банди, які працювали у воєнізованій охороні залізниці. Потім інші учасники організації перевантажували вугілля у вантажівки. Угруповання мало у своєму розпорядженні десятки вантажівок, якими вони караваном вивозили викрадене. За один раз група могла вкрасти до 100 тонн вугілля, на операцію витрачалось лише від 30 хв до 1 години", - йдеться в повідомленні.
За даними ДБР, працівники поліції у Запорізькій області, які входили до угруповання, забезпечували "прикриття" від правоохоронних органів.
За попередніми підрахунками, на крадіжках вугілля зловмисники мали мільйонні прибутки.
Майже рік слідчі ДБР фіксували дії угруповання. Було проведено великий обсяг роботи з документування членів угруповання, встановлення всього злочинного ланцюга до самої верхівки організації.
Слідчі ДБР повідомили про підозру 7 особам:
- громадянці України у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією та крадіжках організованою групою у великих розмірах (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 185 КК України);
- двом інспекторам поліції в Запорізькій області за участь у злочинній організації, пособництві у таємному викраденні чужого майна (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 КК України);
- начальнику однієї зі стрілецьких команд АТ "Укрзалізниця" за участь у злочинній організації, пособництві у таємному викраденні чужого майна (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 КК України).
- трьом цивільним особам за участь у злочинній організації; таємному викраденні чужого майна (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 КК України).
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам провадження.