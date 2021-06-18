Угруповання, до якого входили правоохоронці та працівники залізниці, розкрадало вугілля з вантажних вагонів "Укрзалізниці", - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано угруповання, яке розкрадало вугілля та інше майно з поїздів "Укрзалізниці".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

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За даними слідства, до угруповання входило понад 30 осіб з-поміж правоохоронців, працівників залізниці та цивільних громадян.

"Злочинці ретельно розробляли зухвалі плани пограбувань та чітко розподіляли між собою ролі. Щоб пограбувати потяг, його зупиняли у визначеному місці члени банди, які працювали у воєнізованій охороні залізниці. Потім інші учасники організації перевантажували вугілля у вантажівки. Угруповання мало у своєму розпорядженні десятки вантажівок, якими вони караваном вивозили викрадене. За один раз група могла вкрасти до 100 тонн вугілля, на операцію витрачалось лише від 30 хв до 1 години", - йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, працівники поліції у Запорізькій області, які входили до угруповання, забезпечували "прикриття" від правоохоронних органів.

За попередніми підрахунками, на крадіжках вугілля зловмисники мали мільйонні прибутки.

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Майже рік слідчі ДБР фіксували дії угруповання. Було проведено великий обсяг роботи з документування членів угруповання, встановлення всього злочинного ланцюга до самої верхівки організації.

Слідчі ДБР повідомили про підозру 7 особам:

громадянці України у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією та крадіжках організованою групою у великих розмірах (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 185 КК України);

двом інспекторам поліції в Запорізькій області за участь у злочинній організації, пособництві у таємному викраденні чужого майна (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 КК України);

начальнику однієї зі стрілецьких команд АТ "Укрзалізниця" за участь у злочинній організації, пособництві у таємному викраденні чужого майна (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 КК України).

трьом цивільним особам за участь у злочинній організації; таємному викраденні чужого майна (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 КК України).

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам провадження.

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