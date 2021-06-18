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СБУ проводить обшуки в "Муніципальній варті" у справі про незаконне поводження зі зброєю. ФОТОрепортаж

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Співробітники Служби безпеки України в п'ятницю проводять слідчі дії на території комунального підприємства "Муніципальна варта" в Києві в межах справи про незаконне поводження зі зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця ГУ СБУ в Києві та Київській області Ольга Супрун.

Зазначається, що обшуки проводяться в межах розслідування кримінального провадження за ст.263 КК (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

Як повідомила пресслужба головного управління СБУ Києва і Київської області, було викрито протиправну діяльність групи осіб, які облаштували незаконний стрілецький полігон на території колишнього дитячого табору в Дарницькому районі Києва.

Досудовим слідством встановлено, що до організації полігону причетні члени "Муніципальної варти".

Тренування зі стрільби проводилися з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї. Крім того, учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно переміщені з району проведення ООС.

У ході обшуків у помешканнях фігурантів виявлено та вилучено:

- гранатомет РПГ-22,
- 400 г тротилу,
- 2 корпуси гранат РГД-5,
- напівавтоматичний пістолет "KRISS" виробництва США калібру 9*21 мм,
- майже сотню набоїв різного калібру,
- значну кількість мисливської нарізної зброї.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії, проводяться експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам провадження.

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СБУ проводить обшуки в Муніципальній варті у справі про незаконне поводження зі зброєю 01
СБУ проводить обшуки в Муніципальній варті у справі про незаконне поводження зі зброєю 02
СБУ проводить обшуки в Муніципальній варті у справі про незаконне поводження зі зброєю 03
СБУ проводить обшуки в Муніципальній варті у справі про незаконне поводження зі зброєю 04
СБУ проводить обшуки в Муніципальній варті у справі про незаконне поводження зі зброєю 05
СБУ проводить обшуки в Муніципальній варті у справі про незаконне поводження зі зброєю 06
СБУ проводить обшуки в Муніципальній варті у справі про незаконне поводження зі зброєю 07

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Топ коментарі

  • Night Hunter 4ed8ae8a
    Эту петушинную варту вообще надо запретить во всех городах. Там одни бывшие мусора. которые работают незаконно и не имеют никаких прав кроме как звонить в полицию и стучать на бабушек, которые торгуют на стихийных рынках.
  • Алексей Дмитренко
    В ДНР 500 танков и норм, перемовини. Мінский формат, норманський. А украінцю один патрон - один рік.
  • Володимир Миколаєць
    А уже є закон про зброю?
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