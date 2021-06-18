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СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України виявила в Луганській та Рівненській областях два приховані арсенали з бойовими засобами ураження.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Знайдений поблизу Сєверодонецька схрон залишив так званий "перший заступник голови уряду ЛНР" у 2014 році. Наразі він перебуває у загальнодержавному розшуку за участь у терористичній організації", - йдеться в повідомленні.

З тайника правоохоронці вилучили: реактивну протитанкову гранату РПГ-18 "Муха"; реактивну протитанкову гранату РПГ-22; 20 гранат РГД-5 із запалами; майже 4,5 тис. набоїв різного калібру.

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"Ще одну схованку зі зброєю та боєприпасами співробітники СБУ викрили поблизу селища Рокитне Сарненського району на Рівненщині", - йдеться в повідомленні.

Там із замаскованого у лісосмугі тайника було вилучено: 6 реактивних протитанкових гранат РПГ-22; 22 гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами; 4 сигнальні міни; 5 підривних пристроїв; 17 сигнальних патронів; понад 200 патронів калібру 5,45.

Нині слідчі з'ясовують, звідки взялася це зброя та хто і навіщо облаштував схрони.

Дивіться: Схрон із вибухівкою і боєприпасами виявлено в Донецькій області, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині 01
СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині 02
СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині 03
СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині 04
СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині 05
СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині 06
СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині 07
СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині 08
СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині 09

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