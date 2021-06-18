Двох "смотрящих" за виправною колонією викрили на Волині. ФОТО

Волинські правоохоронці викрили двох засуджених, які організували канал постачання наркотиків до виправної колонії, займалися розповсюдженням злочинного впливу серед інших в'язнів і поповнювали "общак" різними незаконними способами.

Про це повідомляє пресслужба департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Кримінальні "авторитети" організували канал постачання наркотиків на територію колонії. Для організації поставок заборонених речовин зловмисники залучали інших осіб і тих, хто перебував на волі. "Товар" ховали в каркаси для вікон, які в подальшому потрапляли в колонію. Зокрема, правоохоронці задокументували поставки в колонію 500 таблеток "метадону" і канабіс", - сказано в повідомленні.

Також "смотрящі" незаконно заволодівали грошима громадян.

"Для цього "працювали" в соціальних мережах: позиціонували себе продавцями різного роду товарів і послуг, шахрайським шляхом виманювали у громадян гроші на власні банківські рахунки під різними приводами - оплати доставки товару, підписки та іншими. Отримані таким чином кошти направляли в злочинний "общак". Ще одним способом його поповнення було вимагання щомісячної "данини" в сумі від 1000 до 3000 грн із засуджених виправної колонії за нібито спокійне відбування покарання", - повідомляють правоохоронці.

Вони підкреслюють, що "смотрящі" дестабілізували визначений у виправній колонії режим, закликали ув’язнених дотримуватись "злодійських законів", підбурювали їх продовжувати протиправну діяльність та організовуватися в злочинні угруповання.

Оперативники провели в колонії обшуки.

"Як результат, виявили та вилучили: понад 250 таблеток "метадону", понад 200 гр канабісу, понад 20 л фальсифікованих алкогольних напоїв, 57 мобільних телефонів із сім-картками різних операторів, банківські картки, чорнові записи фігурантів з номерами мобільних телефонів, банківськими рахунками, обліковими записами та паролями до них, пристрої та засоби для вживання наркотичних засобів", - інформують в поліції.

"Смотрящих" підозрюють у поширенні злочинного впливу і незаконному збуті наркотиків. Їх термін може збільшитися на 9-15 років.





