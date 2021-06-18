Контррозвідка СБУ запобігла незаконному експорту з України товарів військового призначення. ФОТО

Контррозвідники СБУ припинили протиправну діяльність посадових осіб однієї з вітчизняних приватних авіакомпаній. Вони, з порушенням чинного законодавства у сфері експортного контролю, намагались здійснити незаконну поставку товарів військового призначення в одну із країн Африки. Переправити хотіли авіаційні комплектуючі до військових літаків.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБ України.

Повідомляється, що під час митного оформлення вантажу посадовці компанії подали офіційні документи із неправдивими відомостями щодо сфери використання авіаційних агрегатів. При цьому, передбачені чинним законодавством дозвільні документи для експорту товарів зазначеної категорії були відсутні.

Читайте також: Контррозвідка СБУ запобігла продажу секретних оборонних розробок: зловмисники хотіли $ 2 млн за документацію у сфері військового кораблебудування. ВIДЕО

Товари військового призначення вилучено. За результатами проведення їх ідентифікації прийматиметься рішення щодо реєстрації кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України.





Заходи із припинення протиправної діяльності здійснювались у взаємодії з Державною прикордонною службою та Київською митницею ДМС України.