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Контррозвідка СБУ запобігла незаконному експорту з України товарів військового призначення. ФОТО

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Контррозвідка СБУ запобігла незаконному експорту з України товарів військового призначення. ФОТО
Контррозвідники СБУ припинили протиправну діяльність посадових осіб однієї з вітчизняних приватних авіакомпаній. Вони, з порушенням чинного законодавства у сфері експортного контролю, намагались здійснити незаконну поставку товарів військового призначення в одну із країн Африки. Переправити хотіли авіаційні комплектуючі до військових літаків.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБ України.

Повідомляється, що під час митного оформлення вантажу посадовці компанії подали офіційні документи із неправдивими відомостями щодо сфери використання авіаційних агрегатів. При цьому, передбачені чинним законодавством дозвільні документи для експорту товарів зазначеної категорії були відсутні.

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Товари військового призначення вилучено. За результатами проведення їх ідентифікації прийматиметься рішення щодо реєстрації кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Контррозвідка СБУ запобігла незаконному експорту з України товарів військового призначення 01
Контррозвідка СБУ запобігла незаконному експорту з України товарів військового призначення 02

Заходи із припинення протиправної діяльності здійснювались у взаємодії з Державною прикордонною службою та Київською митницею ДМС України.

Топ коментарі

  • Койот Восточноукраинский
    Свинарчуки, они же на ввоз запчастей работали, а зеленки на вывоз. Казну пополняют.
  • Антон Антонов ad2e2b97
    А нічого, що це гвинт для літака Ан-12, яких на озброенні нема вже років 25? Нема таких літаків у ВСУ, нема у Африці. На фото цівільний літак Ан-12. Яке відношення ці запчастини мають до війскового літака? Чисто цівільний вантажний літак, яких в Україні штук 15 ще літає. В Україні ці гвинти не вироблялись і не виробляються. На військових складах їх нема вже теж не менш 20 років. Здається мені що в СБУ сидять туповаті писаки, які по перше нічого не розуміють, а по друге зробили сенсацію , висосавши її з пальця. Останній літак Ан-12 був випущений у 1973 році. Так за що повинні відповідати військові, яке підприємство, який Укроборонпром? Те що це гвинт для цівільного вантажного літака? СБУ та митниця вчергове просто показали свою необізнанність та відвертий непрофесіоналізм. Ну а про пресслужбу СБУ і говорити соромно. Дурість та тей же відвертий непофесіоналізм.
  • Ababa Galamaga
    ИДИОТИЗМ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ!!!
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