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Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський. ФОТОрепортаж

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Легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса поховали на Байковому кладовищі в Києві.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Прощання відбулося в Національній філармонії України. Попрощатися з легендою приїхали президент України Володимир Зеленський, співаки Павло Зібров та Камалія, хореографи Влад Яма, Ілона Гвоздьова та Дмитро Дікусар.

Також були рідні та близькі Григорія Чапкіса, безліч його учнів і колег.

Нагадаємо, легендарний хореограф Григорій Чапкіс помер 13 червня на 92-му році життя.

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Взимку він кілька разів потрапляв у реанімацію через двостороннє запалення легенів, яке йому діагностували ще в грудні 2020 року.

Як відомо, восени 2020-го Чапкіс одружився вчетверте. Його обраниця Людмила молодша за нього на 52 роки.

Від двох перших шлюбів у хореографа є дочка Лілія і син Григорій.

У лютому 2020 року Володимир Зеленський нагородив Григорія Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого.

Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський 01Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський 02Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський 03Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський 04Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський 05
Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський 06Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський 07
Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський 08
Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський 09
Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський 10
Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський 11
Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський 12
Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський 13

Топ коментарі

  • Atman 9af553dd
    а чому чмо не прийшло на похорони Журавля! блазень і віслюк!
  • peremoga ua
    До танцюристів зеля в перших рядах? А до Журавля, який помирав, коли ти вчергове жрало на публіку?!
  • Atman 9af553dd
    не тикайте мені , це по перше! По друге звідки Ви знаєте чи я був? хто таке тацюр мені не цікаво. мені цікаво за похорон ГЕРОЯ!
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