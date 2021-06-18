Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський. ФОТОрепортаж
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Прощання відбулося в Національній філармонії України. Попрощатися з легендою приїхали президент України Володимир Зеленський, співаки Павло Зібров та Камалія, хореографи Влад Яма, Ілона Гвоздьова та Дмитро Дікусар.
Також були рідні та близькі Григорія Чапкіса, безліч його учнів і колег.
Нагадаємо, легендарний хореограф Григорій Чапкіс помер 13 червня на 92-му році життя.
Взимку він кілька разів потрапляв у реанімацію через двостороннє запалення легенів, яке йому діагностували ще в грудні 2020 року.
Як відомо, восени 2020-го Чапкіс одружився вчетверте. Його обраниця Людмила молодша за нього на 52 роки.
Від двох перших шлюбів у хореографа є дочка Лілія і син Григорій.
У лютому 2020 року Володимир Зеленський нагородив Григорія Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого.