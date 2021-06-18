"Ми часто зустрічаємося на фронті", - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди випуску слухачів оперативно-стратегічного й оперативно-тактичного рівнів підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Радий особисто привітати вас з цим особливим днем. Ми часто зустрічаємося з вами на фронті, на передовій, у зовсім іншій обстановці, коли ви виконуєте свою важливу, важку, небезпечну, відповідальну роботу. І сьогодні особливо приємно бачити вас тут, у мирній, такій теплій, урочистій атмосфері", – сказав Зеленський.

Він привітав військових з успішним завершенням навчання, зауваживши, що серед 730 цьогорічних випускників 603 є учасниками бойових дій.

"Це демонструє ваше неймовірне прагнення до постійного розвитку, зростання, отримання нових знань і вмінь. І всі ми в умовах російської агресії, що триває, розуміємо, як важливо не зупинятись і постійно, щодня вдосконалюватись", – наголосив президент.

Зеленський зауважив, що завдяки випускникам Національного університету оборони України імені Івана Черняховського українське військо стає ще міцнішим.

Президент подякував колективу закладу, який багато років готує для української армії добре вишколених та освічених воїнів. За часи незалежності України це загалом 7,5 тис. фахівців.

"Більшість є учасниками АТО й ООС на сході України, а один з присутніх тут, полковник Сергій Собко, удостоєний звання Героя України. Всього в університеті за період війни пройшли навчання 12 Героїв України", – розповів президент.

Присутні також вшанували пам'ять 28 загиблих захисників, які навчалися в цьому виші.

Глава держави вручив дипломи з відзнакою та золоті медалі сімом випускникам оперативно-стратегічного й оперативно-тактичного рівнів підготовки.

"Вірю, що отримані вами знання допоможуть на цьому складному, героїчному, впевнений, переможному шляху, а дороговказом завжди будуть слова гімну вашого університету: "для нас завжди пріоритет – держава, честь, відвага, перемога", – наголосив Зеленський.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та його заступник Роман Машовець, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського є провідним вищим військовим навчальним закладом держави. Всього за роки діяльності у виші підготовлено 7529 військових фахівців.





















