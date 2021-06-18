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Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Припиніть русофобію!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "МЗС Росії може подати до суд проти України за образу Путіна", - Держдума РФ

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Хвилинка ніжності у ВР

Читайте також: Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України". ВIДЕО

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Як і весь інший час...

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

... і плакати прикольні показали

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж. ФОТОрепортаж

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Дзеркальна відповідь

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Хоча, пісня хороша!

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Торговці серіалами

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Жертви дубляжу

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Результат саміту

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Безодня

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    это Украина и за ней будущее!
    Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8295
  • Ksenia VB
    Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2101
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7428

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