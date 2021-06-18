Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Припиніть русофобію!
Хвилинка ніжності у ВР
Як і весь інший час...
... і плакати прикольні показали
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж. ФОТОрепортаж
Дзеркальна відповідь
Хоча, пісня хороша!
Торговці серіалами
Жертви дубляжу
Результат саміту
Безодня
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