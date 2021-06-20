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21-річна рекордсменка України з бігу Долган загинула у ДТП. ФОТО

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У ДТП на трасі Київ-Прилуки загинула 21-річна рекордсменка Національного реєстру рекордів України в номінації "Найбезперервніший біг на біговому тренажері" Катерина Долган.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Долган також була кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики, призером численних змагань і чемпіонатів України.

Вєтрова зазначила, що ще два дні тому Долган брала участь у своєму черговому забігу в Сумах.

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21-річна рекордсменка України з бігу Долган загинула у ДТП 01
21-річна рекордсменка України з бігу Долган загинула у ДТП 02

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