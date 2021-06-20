Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Я подякував Його Всесвятості за велику віру в Бога, за велику віру в Україну і за велику любов до України", - сказав Петро Порошенко.
Петро Порошенко також взяв участь у Божественній літургії з нагоди Дня Святої Трійці у Патріаршому храмі святого Георгія. Літургію очолив Вселенський патріарх Варфоломій.
"Ми щасливі вітати високоповажного пана сьогодні і разом вознести молитви в нашому соборі. Як ви певне знаєте, зараз велике православне свято Трійця, це п’ятдесят днів після Великодня. І це була приємність – згадувати, як спільними зусиллями надали автокефалію Православній церкві України. І це дуже тішить: бачити, як нова Церква розвивається, має поступ", – говорить Вселенський патріарх.
Він підтвердив, що у серпні планує відвідати Україну. "Ми дякуємо Господу, я з натхненням чекаю на візит до України у серпні, щоб відсвяткувати разом з українцями тридцяту річницю незалежності України. Тож ми будемо мати приємність і щастя бути знову на святій українській землі, що стала християнською завдяки зусиллям і місіонерській роботі материнської Константинопольської православної церкви", – зазначив Варфоломій.
"Я надсилаю своє благословення і вітання всім людям в Україні, всім без винятку українцям, не розділяючи їх жодним чином. Нехай Господь благословить Україну і українців", – побажав Вселенський патріарх.
Очільник Західної єпархії Української православної церкви у США архієпископ Даниїл (Зелінський), який теж взяв участь у літургії, привітав українців із Днем Святої Трійці.
"Під час цієї літургії об’єдналася в дійсності ціла Вселенська православна церква, вживаючи різні мови і молячись перед престолом Всевишнього за народ України також тут, у Патріаршому соборі", – сказав архієпископ Даниїл. Він вказав на надзвичайно важливу роль п’ятого президента в отриманні Томосу про автокефалію Православної церкви України.
"Внесок Петра Олексійовича є неоціненим, бо саме він був тією рушійною силою, коли український народ століттями намагався відновити історичну справедливість, щоб мати свою метрополію, відновити свою метрополію і автокефалію Української православної церкви. Петро Олексійович, будучи президентом України, мав нагоду торкнутися не тільки духовного життя українського народу, а також і суспільного аспекту – ким ми є як нація. Отож ми здобули свою духовну незалежність, коли Вселенський патріарх вручив Томос митрополиту Епіфанію Київському і всієї України в присутності п’ятого президента України", – нагадав архієпископ Даниїл.
"Як колись сказав Патріарх Варфоломій, кожен український президент пробував це, а лише Порошенко зміг домогтися того, що були виконані всі передумови для того, щоб українські православні об’єдналися, отримали свою церкву і вселенське визнання. І тепер це спільна справа для всіх православних, щоб це об’єднання завершилося в Україні і щоб інші православні церкви всі визнали Православну церкву України", – сказав народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко.