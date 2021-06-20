Зливи підтопили 17 сіл у Чернівецькій області, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області через сильні опади підтоплено будинки в 17 селах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

"Унаслідок проливних дощів підтоплено села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний Потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук, Товтри, Киселів, Кострижівка Чернівецького району", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевої влади, вода підтопила десятки домогосподарств і розмила під'їзні шляхи до сіл.

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Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють про підтоплення присадибних ділянок та господарств у дев'яти населених пунктах Чернівецької області.

"Станом на 18:00 20 червня 2021 року рівень води поступово знижується. Залишаються частково підтопленими присадибні ділянки. Підтоплень житлових будинків і об'єктів життєзабезпечення немає", - йдеться в заяві рятувальників.

За даними служби, унаслідок негоди ніхто не постраждав. Наразі триває відкачування води на підтоплених ділянках.

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