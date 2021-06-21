42 кілометри або 10% протяжності лінії фронту тепер оснащено системою відеоспостереження і розвідки, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Волонтери привезли на фронт чергову партію обладнання для тактичного відеоспостереження.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з волонтерами для 10 ОГШБр, яка контролює 10% лінії фронту, купили повний комплект оснащення", - пише Порошенко.

"42 кілометри, 10% протяжності лінії фрону, на яких стоїть 10 ОГШБр, тепер оснащені системою відеоспостереження і розвідки. Тепер наші хлопці захищені, менше ризикують, переміщуючись під ворожим прицілом. І усе це ми з вами зробили разом", - зазначив п'ятий президент.

"Ми спільно зібрали більш як 2 мільйони гривень для повного оснащення 10 ОГШБр. Попереду ще 10% лінії фронту і наступна бригада, яку ми оснастимо такою ж системою відеоспостереження і розвідки. Продовжимо захищати наших воїнів, боронити українську землю, як ми це робили, починаючи з 2014 року. Волонтери і добровольці в умовах не зовсім ефективних дій влади робитимуть свою справу разом", - зазначив Порошенко.

Депутат Київської міської ради, ветеран війни проти російської агресії Олександр Погребиський, який доставив обладнання на фронт, пише, що це обладнання - вже для третього батальйону. "А потім ми передамо бригадний комплекс, який замикає батальйони в єдину систему спостереження, дозволяє оперативно ухвалювати рішення на всіх рівнях", - зазначає Погребиський.

Він зазначив, що через тривалу заборону на активну роботу контрснайперських пар такі комплекси дуже важливі з точки зору збереження життя і здоров'я військовослужбовців.

"Ця система дозволяє без зайвого нараження на небезпеку вести спостереження за зоною відповідальності того чи іншого підрозділу. Тепер важливим є завдання, щоб ми разом з вами продовжили комплектувати наступні 40-50 км лінії фронту", - додав Погребиський.

Як відомо, 27 травня Порошенко під час поїздки в Донецьку область передав 10-й окремій гірничо-штурмовій бригаді комплект відеоспостереження.

Ще один комплект відеоспостереження й оптичної розвідки для батальйону 10 ОГШБр був придбаний на початку червня.

Як розповів п'ятий президент України, активісти ГО "Справа громад" спільно з українцями шляхом краудфандінгу всього за два дні зібрали кошти і купили вкрай важливе обладнання для українських військових.