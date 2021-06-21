Три людини загинули в ДТП у Черкасах. ФОТОрепортаж

У результаті дорожньо-транспортної пригоди в Черкасах загинули троє місцевих жителів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції області.

"У Черкасах близько 23:00 години 20 червня сталася смертельна аварія. На перехресті вулиці Пастерівської та бульвару Шевченка водій KIA Optima не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Audi A4. Внаслідок зіткнення водія КІА затисло в середині авто, 44-річного чоловіка за допомогою спеціальних засобів діставали рятувальники. Далі медики госпіталізували потерпілого. Його 40-річний пасажир загинув на місці аварії", - йдеться в повідомленні на сторінці поліції Черкаської області в Фейсбуці.

Також у ДТП загинув 25-річний водій Audi A4. Зазначається, що госпіталізована 28-річна пасажирка Audi A4, яка зазнала важких травм, померла в Третій міськлікарні Черкас.

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Обставини аварії розслідують правоохоронці. Попередньою причиною ДТП, за версією слідчого Черкаського районного управління поліції, є перевищення швидкості.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

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