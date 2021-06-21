У Львові водій Jeep влетів у машину патрульних, які супроводжували до лікарні хворе немовля: травмовано двох пішоходів і трьох поліцейських. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на патрульну поліцію Львівської області.
За інформацією поліцейських, о 23:15 до них звернувся схвильований львів'янин і повідомив, що його 9-місячній дитині дуже погано - малюк задихався. Батько попросив патрульних допомогти швидко дістатися дитячої лікарні.
"Батьки викликали на місце таксі. Всі приїхали одночасно і патрульні, увімкнувши проблискові маячки червоного та синього кольору, почали супровід. На перехресті зупинилися усі автомобілі та пішоходи, аби пропустити спецтранспорт з увімкненими сигналами. Проте водій позашляховика не пропустив автомобіль патрульних", - йдеться в повідомленні поліції.
У результаті зіткнення пошкоджено обидва автомобілі.
За попередньою інформацією, в результаті ДТП травмовано двох пішоходів і трьох поліцейських. Після огляду медиками їх відпустили додому.
Дитину доставили в лікарню і передали лікарям.
За даними "Варта-1" після удару автомобілі викинуло на пішохідну зону біля Львівського оперного театру, де вони збили хлопця і дівчину.