Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині. ФОТОрепортаж
11 73210
В Одеській області через сильні зливи виникла загроза руйнування дамби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Загроза виникла на півночі регіону в Подільському районі.
Як наголошується, нині для усунення загрози руйнування дамби в селі Олександрівка ведуться роботи з перекачування води з переповненого ставка через греблю.
За допомогою пожежно-технічного обладнання вже перекачано 1,6 тис. куб. м води.