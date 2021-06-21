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Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині. ФОТОрепортаж

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В Одеській області через сильні зливи виникла загроза руйнування дамби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Загроза виникла на півночі регіону в Подільському районі.

Як наголошується, нині для усунення загрози руйнування дамби в селі Олександрівка ведуться роботи з перекачування води з переповненого ставка через греблю.

За допомогою пожежно-технічного обладнання вже перекачано 1,6 тис. куб. м води.

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Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 01
Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 02
Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 03
Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 04
Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 05
Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 06
Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 07
Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 08
Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 09
Через сильні зливи виникла загроза прориву дамби на Одещині 10

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Труху приберіть! Інакше пузда місту!..
  • Дід Василь
    А фото самой дамбы нет?
  • POWER 15b00d0a
    Нужно сливные системы делать и т.п. Это дешевле будет, чем постоянно расхлебовать последствия наводнений.
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