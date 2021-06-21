Рятувальники локалізували пожежу в п'ятиповерхівці в Білогородці під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в п'ятиповерховому житловому будинку в селі Білогородка Бучацького району Київської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у соцмережі Facebook.
"Рятувальники о 16:28 локалізували пожежу в житловому будинку в с. Білогородка Київської області. Триває ліквідація", - вказується в повідомленні.
До гасіння залучено 62 пожежників та 15 одиниць техніки ДСНС.
Як повідомлялося, в понеділок у п'ятиповерховому житловому будинку в квартирі на третьому поверсі стався вибух з послідуючим горінням, внаслідок чого двох осіб було госпіталізовано. Ще шестеро людей постраждали, але після огляду медпрацівниками від госпіталізації відмовилися.
Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.
Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і дах.