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Двоє людей загинули, ще п'ятеро зазнали травм унаслідок ДТП за участю трьох легковиків і вантажівки на Миколаївщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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21 червня, близько 15:10 на 89 км автодороги М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ у Миколаївському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легковиків: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo та Skoda Oktavia, а також вантажівки DAF.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

За попередніми даними, у результаті ДТП до медичного закладу доставлено п'ятьох осіб із травмами різного ступеня тяжкості віком від 34-х до 42-х років, зокрема двоє дітей 2005 і 2013 р.н.

Водій і пасажир Chery Tiggo загинули.

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Остаточна кількість постраждалих, причини та всі обставини автоаварії встановлюються.

Двоє людей загинули, ще пятеро зазнали травм унаслідок ДТП за участю трьох легковиків і вантажівки на Миколаївщині 01

Наразі на місці події працюють слідчі Слідчого управління ГУНП у Миколаївській області, криміналісти, медики та рятувальники.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".

Двоє людей загинули, ще пятеро зазнали травм унаслідок ДТП за участю трьох легковиків і вантажівки на Миколаївщині 02
Двоє людей загинули, ще пятеро зазнали травм унаслідок ДТП за участю трьох легковиків і вантажівки на Миколаївщині 03
Двоє людей загинули, ще пятеро зазнали травм унаслідок ДТП за участю трьох легковиків і вантажівки на Миколаївщині 04
Фото: сайт поліції

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Топ коментарі

  • Valerij Savenko
    "Я вам скажу кто виноват-те кто "...

    ... не соблюдает ПДД.
    И никакие 4 полосы не изменят проблему, которая сидит в голове у дебилов за рулем.
    Наверняка обгонял через две сплошные и не успел.
    Но успел на тот свет, прихватив с собой еще одного.
    "Тише едешь, дальше будешь".
  • Антон Чигур
    Он все верно написал, нефиг винить дороги и прочую хрень придумывать. Машиной управляет человек и любое ДТП это чья-то ошибка из водителей!
  • Антон Чигур
    Значит не иди на обгон если есть опасность. И далеко не везде у нас под Киевом по 4 полосы. Я за свои 13 лет волительского стажа насмотрелся вдоволь на наших придурковатых водителей ( не все конечно).
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