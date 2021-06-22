Двоє людей загинули, ще п'ятеро зазнали травм унаслідок ДТП за участю трьох легковиків і вантажівки на Миколаївщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
За попередніми даними, у результаті ДТП до медичного закладу доставлено п'ятьох осіб із травмами різного ступеня тяжкості віком від 34-х до 42-х років, зокрема двоє дітей 2005 і 2013 р.н.
Водій і пасажир Chery Tiggo загинули.
Остаточна кількість постраждалих, причини та всі обставини автоаварії встановлюються.
Наразі на місці події працюють слідчі Слідчого управління ГУНП у Миколаївській області, криміналісти, медики та рятувальники.
Подію кваліфіковано за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".