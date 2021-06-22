Нове приймальне відділення відкрили в Рівненській обласній лікарні, - ОДА. ФОТО

Після реконструкції площа відділення збільшилася до 1 200 кв. м. Лікарі тепер зможуть надавати допомогу пацієнтам значно швидше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Рівненська ОДА.

"Оновлене відділення потрібне для цілої області. Адже немає жодної людини на Рівненщині, яка б не скористалася послугами Рівненської обласної лікарні. Завдяки реконструкції допомога надаватиметься значно швидше", - підкреслив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Сума інвестицій з лікарні, за словами голови ОДА, становила понад 90 млн гривень: 34 млн на реконструкцію і 56 млн на сучасне медичне обладнання, серед якого суперсучасний комп'ютерний томограф, МРТ-апарат, апарат УЗД, ендоскопічне і лабораторне обладнання. Основна частина коштів надійшла з державного бюджету.

Зазначається, що під час будівництва в рамках президентської програми "Велике будівництво" були враховані всі рекомендації МОЗ.

Завдяки реконструкції суттєво змінився алгоритм надання медичної допомоги. Раніше пацієнта у важкому стані після надходження перевозили в різні блоки і кабінети, розкидані по всій лікарні. Це, за словами директора медзакладу Віктора Ткача, було дуже незручно.

"За досить короткий період вдалось провести масштабну реконструкцію та збільшити площу відділення до 1200 квадратних метрів. Це велике досягнення нашої лікарні. Оновлене приймальне буде ділитися на умовні три зони - зелену, помаранчеву і червону", - сказав Ткач.

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У в зеленій буде розміщена зала очікування з рецепцією для планових пацієнтів. У помаранчевій будуть розміщені ендоскопічний, оглядовий і УЗД-кабінети. Медична допомога тут буде надаватися за 30 хвилин. А в червоній зоні будуть надавати невідкладну допомогу важким пацієнтам. Там розмістилися реанімація та операційна.

Поряд із червоною зоною розташувався спеціальний бокс, в який можуть одночасно заїжджати дві машини швидкої допомоги. Це дозволить медперсоналу оперативно транспортувати хворого в потрібну зону і збільшить можливості для порятунку життів людей.

У Рівненській області реконструюються чотири лікарні: обласна та три районні - Сарненська, Рокитнівська та Березнівська.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував будівництво або реконструкцію в 2021 році 177 приймальних відділень по всій Україні.



