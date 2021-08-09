Знаменитий Тауерський міст зламався в Лондоні. ФОТО

Міст заклинило: його підняли, але тепер не можуть опустити.

Про це повідомив представник корпорації Сіті, якій належить міст, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Причини поломки поки невідомі.

"Ми працюємо, щоб вирішити питання якомога швидше", - заявив представник компанії.

Міст закрили для автомобілів і пішоходів. Поліція Лондона закликає городян вибирати інші маршрути, але на обох берегах Темзи все одно утворилися затори.

Тауерський міст було побудовано 127 років тому. Щороку його опускають і піднімають близько 800 разів.