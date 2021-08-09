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Знаменитий Тауерський міст зламався в Лондоні. ФОТО

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Міст заклинило: його підняли, але тепер не можуть опустити.

Про це повідомив представник корпорації Сіті, якій належить міст, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Причини поломки поки невідомі.

"Ми працюємо, щоб вирішити питання якомога швидше", - заявив представник компанії.

Міст закрили для автомобілів і пішоходів. Поліція Лондона закликає городян вибирати інші маршрути, але на обох берегах Темзи все одно утворилися затори.

Тауерський міст було побудовано 127 років тому. Щороку його опускають і піднімають близько 800 разів.

Знаменитий Тауерський міст зламався в Лондоні 01

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Топ коментарі

  • Володимир Мик
    "Двуглавая ворона в Крыму".
    Карикатура в лондонском журнале "Punch", 29 сентября 1855.
    После победы союзников в Крымской войне, французский и британский солдаты смотрят на убегающего русского двуглавого орла. Подпись под рисунком: "Двуглавая ворона в Крыму. Она получила жестокий удар! Гонись за ней!"

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  • Zelya Vsyo
    Знаменитый Тауэрский мост сломался в Лондоне - Цензор.НЕТ 6178
  • Володимир Мик
    Во время Балаклавского сражения 1854 года, для того чтобы прикрыть слишком широкий фронт атаки русских , командир 93-го шотландского пехотного полка баронет Колин Кэмпбелл приказал своим солдатам построиться в шеренгу по два, вместо предусмотренной уставами в таких случаях шеренги по четыре. Слова приказа Кэмпбелла и ответ на них его адъютанта Джона Скотта вошли в британскую военную историю:
    - Приказа к отходу не будет, парни. Вы должны умереть там, где стоите.
    - Есть, сэр Колин. Если понадобится, мы это сделаем.
    Корреспондент "Таймс" описал потом шотландский полк в этот момент как "тонкую красную полоску, ощетинившуюся сталью". Со временем это выражение перешло в устойчивый оборот "тонкая красная линия", обозначающий оборону из последних сил.
    Атака русских в итоге была отражена шотландцами.
    Знаменитий Тауерський міст зламався в Лондоні - Цензор.НЕТ 8740
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