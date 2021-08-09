Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва. ФОТОрепортаж

У столиці до 13 серпня проходять збори резервістів. На деяких в'їздах до столиці виставлено блокпости Нацгвардії із залученням особового складу, бронетехніки і кінологічних розрахунків.