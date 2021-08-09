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Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва. ФОТОрепортаж

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У столиці до 13 серпня проходять збори резервістів. На деяких в'їздах до столиці виставлено блокпости Нацгвардії із залученням особового складу, бронетехніки і кінологічних розрахунків.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

Навчальні збори резервістів і військовозобов'язаних 112-ї окремої бригади територіальної оборони (ТРО) проходять з 9 по 13 серпня.

"Навчання передбачають бойові завдання, охорону критично важливих об'єктів, забезпечення надійного функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, підтримка правопорядку і безпеки в столиці зокрема за участю столичної бригади з охорони громадського порядку Національної гвардії України", - сказано в повідомленні.

Охорону бронетехнікою посилили на вїздах до Києва 01
Охорону бронетехнікою посилили на вїздах до Києва 02
Охорону бронетехнікою посилили на вїздах до Києва 03
Охорону бронетехнікою посилили на вїздах до Києва 04
Охорону бронетехнікою посилили на вїздах до Києва 05

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Топ коментарі

  • Александр Александр 66da010f
    Абсолютно поддерживаю - учения резервистов должны проходить во всех приграничных с паРашей и Белосрусью городах. И денег на это жалеть нельзя....Экономить надо на расходах гундосого малороса, на его кортежах, на его прислуге, на его дворцах и его ежемесячном отдыхе по всему миру.....
  • 18c49ed2
    Скорее будут бойцов Белой Воши зачищать. А это прикрытие.
  • Valery Greff
    Еще ДО выборов 19-го года было очевидно, что потерпевший вiслюк - это янукович-2
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