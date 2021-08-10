На Закарпатті ремонтують найдовший у регіоні міст, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.
В рамках президентської програми "Велике будівництво" на початку серпня стартували роботи на лівій смузі. Зараз робочі армують основу і заливають бетоном монолітну плиту на лівій смузі.
"Дорожні служби в краї працюють і вдень, і вночі, щоб впоратися з максимальними обсягами будівельних робіт, відремонтувати якомога більше кілометрів закарпатських доріг до настання осені, а з нею і дощів", - зазначив Білецький.
До цього робочі зняли і замінили старе асфальтове покриття і монолітну плиту, армували всі прольоти і зробили систему водовідведення. Воду з моста буде прибирати дренажна система і комплекс водостоків: вода по вмонтованих у покриття трубах стікатиме до крайніх опор, а далі до резервуарів.
Шляхопровід розташований на автомобільній дорозі державного значення М-25 КПП "Соломоново" - Велика Добронь - Яноші під'їзд до КПП "Косино". Цього року планують відремонтувати понад 39 км автодороги.
"Шляхопровід у Батьові — це потужна мостова споруда, що пропускає магістраль над іншою магістраллю, зокрема, над залізничними коліями. Його збудували 37 років тому, а комплексно ремонтують – вперше", - сказав заступник голови ОДА.
За словами Білецького, Батьово - це транспортний хаб у Закарпатті з розгалуженою мережею залізничних вузлів і автодоріг, що ведуть і до державного кордону.
Нагадаємо, раніше заступник глави ОП, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цьогоріч планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.