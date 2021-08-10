Фермер на Вінниччині закрив чоловіка в металевій сушарці для фруктів за "погану" роботу, - Нацполіція. ФОТО

Майже добу 43-річний заручник без їжі та води у спеку просидів у металевій сушарці для фруктів, яка була всередині зерносховища, зовні засипана зерном. Це сталося у с. Вербівка Погребищенської територіальної громади. Поліцейські звільнили заручника, якого незаконно утримував у виснажливих умовах роботодавець, таким чином покаравши за погано виконану роботу. За вчинення злочину фермеру загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації Нацполіціії Вінницькій області.

"Прохання чоловіка про допомогу, яке звучало із закритого зерносховища, почула місцева мешканка і повідомила в поліцію", - наголошується в повідомленні.

За словами т.в.о. начальника відділу поліції N4 Вінницького районного управління поліції Олександра Степанкова, поліцейські звільнили заручника, розчистивши лопатами від зерна прохід до дверей металевого бункера, всередині якого знаходилась сушарня. Позбавлений волі чоловік міг там лише сидіти, через те, що приміщення було заповнене металевими полицями для сушіння фруктів. Він знемагав від спеки, без води та їжі у виснажливих умовах.

Потерпілий пояснив поліції, що його незаконно позбавив волі фермер, в якого він неофіційно працював різноробочим. Підприємець у такий спосіб вирішив покарати робітника, який неналежно, на його думку, відремонтував трактор. Жодних коштів за виконання різного роду робіт на фермерському господарстві він не отримав.

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Такі дії 58-річного підприємця кваліфіковані, як незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань.

9 серпня чоловіку оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання - до п’яти років ув’язнення. Слідство готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу.



