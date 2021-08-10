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На Буковині водій маршрутки відмовився везти ветерана АТО, за нього заплатили інші пасажири: "Людська совість коштує аж 18 гривень". ФОТО

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Пасажири заплатили за проїзд ветерана АТО Ігоря Бажана (18 гривень), тому що інакше водій маршрутки Алергуш Аурел везти його не хотів. А сам водій у підсумку навіть скасував наступний рейс до села в той же день.

У Чернівецькій області водій пасажирського автобуса за маршрутом Горбівці - Глибока відмовився безкоштовно перевозити ветерана АТО. У підсумку водій влаштував скандал із пасажирами, які стали на захист хлопця, передає Цензор.НЕТ  із посиланням на УНІАН.

Як розповіла сестра загиблого учасника АТО Корнелія Василаш, у той день вона їхала в тому ж автобусі. За її словами, в селі Стерче до транспорту зайшов учасник бойових дій Ігор Бажан, який у 20 років пішов на фронт захищати Україну. Однак водій Алергуш Аурел вигнав бійця, тому що, за його словами, в салоні вже був пасажир, який мав право на пільговий проїзд - людина з інвалідністю.

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Жінка заступилася за ветерана і попросила водія відкрити двері і пустити хлопця. Інша пасажирка заплатила за проїзд бійця (18 гривень), тому що інакше водій везти того не хотів.

"Цей день я запам'ятаю надовго. Ніколи не могла подумати, що людська совість коштує аж 18 гривень", - розповіла очевидиця інциденту.

Коли жінка зробила зауваження водієві, нагадавши, що держава гарантує безкоштовний проїзд для УБД, то почула у відповідь: "Я його туди не посилав".

За свою позицію щодо бійця Корнелія Василаш і сама "поплатилася": в результаті сварки водій почав виганяти і її, щоб "більше її ноги не було в цьому автобусі".

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Водій у підсумку навіть скасував наступний рейс до села в той же день.

На Буковині водій маршрутки відмовився везти ветерана АТО, за нього заплатили інші пасажири: Людська совість коштує аж 18 гривень 01
На Буковині водій маршрутки відмовився везти ветерана АТО, за нього заплатили інші пасажири: Людська совість коштує аж 18 гривень 02
На Буковині водій маршрутки відмовився везти ветерана АТО, за нього заплатили інші пасажири: Людська совість коштує аж 18 гривень 03
На Буковині водій маршрутки відмовився везти ветерана АТО, за нього заплатили інші пасажири: Людська совість коштує аж 18 гривень 04

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Тема не нова. Как и то, что ВСЕ водители скотовозов аля "маршрутка" являют собой типичное тупое и жадное быдло.
  • Ревизор
    Отменить автобус, на его место найдется куча желающих. Пусть в расею едет, аФтобус толкать. Не кормишь свою армию, кормишь чужую.
  • Hnn -------------
    Тому молдаванину-гастрбайтеру похеру и на АТО, и на Украину, и на ее защитников. Этому желудку главное - лишних пару гривен не упустить ...
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