На Буковині водій маршрутки відмовився везти ветерана АТО, за нього заплатили інші пасажири: "Людська совість коштує аж 18 гривень". ФОТО
У Чернівецькій області водій пасажирського автобуса за маршрутом Горбівці - Глибока відмовився безкоштовно перевозити ветерана АТО. У підсумку водій влаштував скандал із пасажирами, які стали на захист хлопця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Як розповіла сестра загиблого учасника АТО Корнелія Василаш, у той день вона їхала в тому ж автобусі. За її словами, в селі Стерче до транспорту зайшов учасник бойових дій Ігор Бажан, який у 20 років пішов на фронт захищати Україну. Однак водій Алергуш Аурел вигнав бійця, тому що, за його словами, в салоні вже був пасажир, який мав право на пільговий проїзд - людина з інвалідністю.
Жінка заступилася за ветерана і попросила водія відкрити двері і пустити хлопця. Інша пасажирка заплатила за проїзд бійця (18 гривень), тому що інакше водій везти того не хотів.
"Цей день я запам'ятаю надовго. Ніколи не могла подумати, що людська совість коштує аж 18 гривень", - розповіла очевидиця інциденту.
Коли жінка зробила зауваження водієві, нагадавши, що держава гарантує безкоштовний проїзд для УБД, то почула у відповідь: "Я його туди не посилав".
За свою позицію щодо бійця Корнелія Василаш і сама "поплатилася": в результаті сварки водій почав виганяти і її, щоб "більше її ноги не було в цьому автобусі".
Водій у підсумку навіть скасував наступний рейс до села в той же день.