На Буковині водій маршрутки відмовився везти ветерана АТО, за нього заплатили інші пасажири: "Людська совість коштує аж 18 гривень". ФОТО

Пасажири заплатили за проїзд ветерана АТО Ігоря Бажана (18 гривень), тому що інакше водій маршрутки Алергуш Аурел везти його не хотів. А сам водій у підсумку навіть скасував наступний рейс до села в той же день.

У Чернівецькій області водій пасажирського автобуса за маршрутом Горбівці - Глибока відмовився безкоштовно перевозити ветерана АТО. У підсумку водій влаштував скандал із пасажирами, які стали на захист хлопця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як розповіла сестра загиблого учасника АТО Корнелія Василаш, у той день вона їхала в тому ж автобусі. За її словами, в селі Стерче до транспорту зайшов учасник бойових дій Ігор Бажан, який у 20 років пішов на фронт захищати Україну. Однак водій Алергуш Аурел вигнав бійця, тому що, за його словами, в салоні вже був пасажир, який мав право на пільговий проїзд - людина з інвалідністю.

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Жінка заступилася за ветерана і попросила водія відкрити двері і пустити хлопця. Інша пасажирка заплатила за проїзд бійця (18 гривень), тому що інакше водій везти того не хотів.

"Цей день я запам'ятаю надовго. Ніколи не могла подумати, що людська совість коштує аж 18 гривень", - розповіла очевидиця інциденту.

Коли жінка зробила зауваження водієві, нагадавши, що держава гарантує безкоштовний проїзд для УБД, то почула у відповідь: "Я його туди не посилав".

За свою позицію щодо бійця Корнелія Василаш і сама "поплатилася": в результаті сварки водій почав виганяти і її, щоб "більше її ноги не було в цьому автобусі".

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Водій у підсумку навіть скасував наступний рейс до села в той же день.







