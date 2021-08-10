Чиновники КМДА привласнили 800 тис. під час реставрації історичних будівель у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила схему незаконного збагачення керівництва комунального підприємства КМДА. Протиправна діяльність зловмисників завдала бюджету міста 800 тис. грн збитків. Призначалися кошти на реставрацію пам'яток архітектури в центрі столиці.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

"За даними слідства, директор комунального підприємства, увійшовши в змову з керівником афілійованої комерційної структури, налагодив механізм привласнення грошей столичної громади. Операцію організували під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт в одній із нежитлових історичних будівель у центрі Києва. Загальна вартість проєкту становила понад 2,5 млн грн", - наголошується в повідомленні.

У СБУ продовжили: "Згідно із законом будівельна компанія, щоб її допустили до виконання таких робіт, повинна мати відповідну ліцензію і дозвіл на їх виконання. Посадові особи комунального підприємства, відповідальні за проведення тендеру, володіли інформацією, що в його "переможця" була тільки ліцензія на здійснення будівельних робіт. І все ж уклали з ними договір на проведення ремонтно-відновлювальних робіт такої категорії.

Підрядники ж перерахували отримані державні кошти на рахунки трьох фіктивних підприємств нібито за виконання реставраційних робіт".

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У повідомленні зазначається: "За рахунок того, що ділки в актах виконаних робіт вказали більший за реальний обсяг робіт і завищену вартість виконаних робіт і матеріалів, їм вдалося привласнити третину коштів: 800 тис. грн із 2.5 млн грн. Зараз колишньому директору комунального підприємства і директору комерційного підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України".

"Викриття протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБУ у м.Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури міста Києва", - резюмували в СБУ.

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