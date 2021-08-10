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СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію з викриття одного з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу.

Як інформує Цензор.НЕТ у пресслужбі СБ України, структура в основному складалася з місцевих, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів. Угруповання мало чітку ієрархію і сувору внутрішню дисципліну, відрізнялося особливою жорстокістю методів силового "впливу".

Очолював угруповання кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як "смотрящий" за містом.

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За попередніми даними слідства, зловмисники "спеціалізувалися" на "кришуванні" бізнесу, прибиранні "общака" і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови "боржників" платити за "зобов'язаннями", до них застосовувалася тактика залякування. Погрози фізичної розправи і завдання шкоди особистому майну спрацьовували безвідмовно.

Правоохоронці затримали ватажка і чотирьох активних членів злочинного угруповання під час одержання чергового "траншу" неіснуючого боргу. 40 тисяч доларів США передав зловмисникам один із місцевих бізнесменів в обмін на власний спокій.

У ході обшуків за місцем проживання зловмисників вилучено великі суми грошей, ймовірно, отримані злочинним шляхом, вогнепальну зброю, паспорти іноземних держав, в тому числі РФ.

СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років 01
СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років 02
СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років 03
СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років 04
СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років 05
СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років 06
СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років 07
СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років 08

У рамках кримінального провадження чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) і ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Зараз перевіряється інформація про причетність до діяльності угруповання представників силових структур та органів влади.

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Викриття і блокування злочинної діяльності здійснювалося спільно зі слідчими ГУ ПП у Дніпропетровській області з процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

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Топ коментарі

  • Іван Іванов e5235f76
    неужели Зе повязали?
  • Kozak_Vasil
    Главарь там Вилкул и Попов.
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