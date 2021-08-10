Маршрут Старобільськ-Мілове на Луганщині відновлять повністю до Дня Незалежності. ФОТО

Відновлювальні роботи на трасі Н-26 Чугуїв - Мілове (Луганщина) будуть повністю завершені до Дня Незалежності.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Луганській області на своїй офіційній сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зараз роботи ведуться на маршруті Старобільськ - Євсуг на ділянці км 195 + 000 - км 230 + 000 протяжністю 35 км.

Починаючи з травня, дорожні працівники вже виконали на цій ділянці фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття і завершують укладання посиленої основи на 33 з 35 км. На 32 кілометрах вже покладений нижній, а на 10 км - 5-сантиметровий верхній шар дорожнього покриття з щебенево-мастичного асфальтобетону.

Крім того, в рамках президентської програми "Велике будівництво" ведуться роботи з впорядкування узбіч, де придорожня смуга очищається від чагарників і дрібнолісся. На завершальному етапі підряднику належить облаштувати автобусні зупинки, встановити напрямні стовпчики, дорожні знаки і нанести дорожню розмітку.

До Дня Незалежності планують відновити всю дорогу Н-26 Чугуїв - Мілове в межах Луганської області.

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Всього ж у 2021 році в регіоні повинні бути відремонтовані 241 км доріг державного значення. Очікується, що за 2020 і 2021 роки в Луганській області сумарно будуть відновлені 461 км доріг, що становитиме понад третину від загальної протяжності доріг державного значення області.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році буде відремонтовано та побудовано 4500 км доріг державного та 2000 км місцевого значення.



