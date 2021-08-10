Справа Шеремета: Кузьменко вперше з грудня 2019 року змогла повернутися на роботу. ФОТОрепортаж

Підозрювана у справі про вбивство Павла Шеремета лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко вперше з грудня 2019 приїхала на свою роботу, і тепер на неї чекає адаптація до робочого процесу і відновлення практичних навичок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці Free Dr Kuzmenko.

"Сьогодні нарешті Юлія розпочне важкий шлях повернення до своєї професійної діяльності! Відсьогодні на Юлію чекає адаптація до робочого процесу, відновлення практичних навичок та, звичайно ж, зустріч та найтепліші обійми з рідним колективом Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, який увесь цей час підтримував та чекав на неї!", - йдеться в повідомленні.

За інформацією активістів, у вівторок Кузьменко змогла приїхати на свою роботу і зайти в ангіоопераційну, де виконують найтонші втручання в серця дітей заради їхнього порятунку.

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"Поки (Кузьменко вийшла на роботу. - Ред.) не в статусі оперуючого хірурга, але ми впевнені - це станеться зовсім незабаром! Найближчим часом будуть вирішені всі юридичні моменти і лікар зможе робити те, для чого він існує - лікувати", - уточнюється в повідомленні.











Ранее Кузьменко сменили меру пресечения на ночной домашний арест.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.