У Харкові затримали "активістів", які під виглядом поліцейських займалися вимаганням коштів у наркозалежних і грабежами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Згідно з даними поліції, викрили злочинну діяльність членів громадської організації, яка позиціонує себе як борців із наркозлочинністю, оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.
Як з'ясували поліцейські, зловмисники під прикриттям громадської діяльності, насправді займалися вимаганням коштів із осіб, причетних до незаконних операцій із наркотиками. При цьому представлялися працівниками поліції. Щоб у постраждалих не виникало сумніву, фігуранти ретельно підготувалися: придбали формений одяг і використовували посвідчення та спеціальні жетони.
Нерідко процес вимагання супроводжувався фізичним насильством. Побоюючись кримінального переслідування, потерпілі погоджувалися на вимоги псевдополіцейських. Також останні "спеціалізувалися" на грабежах.
У суботу, 7 серпня, поліцейські при силовій підтримці спецпідрозділу КОРД затримали трьох осіб "на гарячому".
Останні пограбували місцевого жителя. За результатами проведення санкціонованих обшуків у їхніх квартирах вилучили посвідчення членів громадської організації, жетони до них, формений одяг, зброю, наручники та інші спецзасоби.
На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління ГУНП у Харківській області повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Після проведення необхідних процесуальних заходів буде вирішуватися питання про додаткову кваліфікацію їхніх дій ще за кількома статтями Кримінального кодексу:
- вимагання (стаття 189);
- завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості (стаття 122);
- самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи (стаття 353).
Учора, 9 серпня, суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави - 181 тис. грн кожному.
Триває досудове розслідування, процесуальне керівництво якого здійснює Харківська обласна прокуратура.
Перевіряється причетність зловмисників до скоєння інших злочинів на території Харкова та області.