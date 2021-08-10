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Водій BMW не впорався з керуванням, зіткнувся з трьома автомобілями і влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, є постраждалі. ФОТОрепортаж

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В Одесі на вулиці Фонтанська дорога водій BMW влетів у зупинку громадського транспорту.

Про це повідомили в патрульній поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW, рухаючись по вулиці Фонтанська дорога, не впорався з керуванням і скоїв зіткнення з автомобілями Skoda, Audi, BMW і наїзд на перешкоду - зупинку громадського транспорту.

У результаті аварії 31-річний водій BMW потрапив до лікарні.

Зазначають, що подробиці аварії і кількість постраждалих у дорожній пригоді на Фонтанській дорозі з'ясовує слідчий.

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Водій BMW не впорався з керуванням, зіткнувся з трьома автомобілями і влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, є постраждалі 01
Водій BMW не впорався з керуванням, зіткнувся з трьома автомобілями і влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, є постраждалі 02
Водій BMW не впорався з керуванням, зіткнувся з трьома автомобілями і влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, є постраждалі 03
Водій BMW не впорався з керуванням, зіткнувся з трьома автомобілями і влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, є постраждалі 04
Фото: патрульна поліція

Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    продаются 4 авто...недорого.требуется косметический ремонт
  • Лилия Стацкая
    Не только в остановку влетел,а влетел по полной , ремонт авто, оплата лечения пострадавшим.
  • Sergey Odeskiy
    Водитель БМВ был пьян , это пишут в пабликах свидетели.
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