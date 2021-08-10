Ремонт дороги, що веде до кордону з Молдовою, завершать за два тижні на Вінниччині, - ОДА. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов.
"Уперше за 40 років Вінниччина отримає нову автодорогу європейської якості. Роботи йдуть за графіком - відновлять автодорогу до Дня Незалежності України", - говорить він.
У ході ремонту, який виконується в рамках президентської програми "Велике будівництво", за 90 днів відновили 125 км траси - від Немирова до кордону з Молдовою.
За словами голови ОДА, буде відкритий новий Ямпільський міст, який є важливою частиною транспортного коридору між Україною та Молдовою.
Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, в рамках інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського протягом 2021-2022 року відремонтують і побудують 600 км доріг до контрольно-пропускних пунктів на кордонах.