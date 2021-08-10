Ремонт дороги, що веде до кордону з Молдовою, завершать за два тижні на Вінниччині, - ОДА. ФОТО

Ремонт дороги Р-08 Немирів-Ямпіль на Вінниччині завершать уже через два тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов.

"Уперше за 40 років Вінниччина отримає нову автодорогу європейської якості. Роботи йдуть за графіком - відновлять автодорогу до Дня Незалежності України", - говорить він.

У ході ремонту, який виконується в рамках президентської програми "Велике будівництво", за 90 днів відновили 125 км траси - від Немирова до кордону з Молдовою.

За словами голови ОДА, буде відкритий новий Ямпільський міст, який є важливою частиною транспортного коридору між Україною та Молдовою.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, в рамках інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського протягом 2021-2022 року відремонтують і побудують 600 км доріг до контрольно-пропускних пунктів на кордонах.

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