Економічний ефект від діяльності антикорупційних органів за перше півріччя становив 1,85 млрд грн, - НАБУ. ІНФОГРАФІКА

За перші шість місяців 2021 року економічний ефект від діяльності Національного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури досяг 1,85 млрд грн.

Як уточнюють у пресслужбі НАБУ, йдеться про кошти та майно, відшкодовані державним підприємствам добровільно і в результаті позовної роботи, конфісковані за судовими вироками, а також ті, розкраданню яких вдалося запобігти, передає Цензор.НЕТ.

Так у І півріччі 2021 року сума відшкодувань державним підприємствам склала 1 108,1 млн грн. Зокрема, завдяки роботі детективів досягнуто поступового погашення приватними компаніями заборгованості перед ПАТ "Укрнафта" (50% +1 акція належать державній НАК "Нафтогаз України"), яка виникла під час вчинення злочину. Впродовж грудня 2020-червня 2021 ці компанії, ймовірно пов’язані з міноритарними акціонерами ПАТ, сплатили більш ніж 985 млн грн, а загалом від початку розслідування НАБУ — понад 1,93 млрд грн.

Упродовж кількох років, на підставі визнаних за позовом НАБУ недійсними правочинів, ПАТ "Запоріжжяобленерго" (60% акцій належать державі) стягує на свою користь заборгованість за поставлену електрику. У І півріччі енергорозподільче підприємство отримало понад 121 млн грн (загалом — понад 435 млн грн).

За рішеннями суду в дохід держави конфісковано майна та грошових коштів на суму 9,6 млн грн. Так, у І півріччі 2021 року набули законної сили вироки стосовно двох осіб: Старовойта Костянтина, колишнього керівника дочірнього підприємства "Центргаз", що входить до складу ВАТ "Кіровоградгаз" (51% акцій належать НАК "Нафтогаз України"), та судді Малиновського районного суду міста Одеси Целуха Анатолія. Обом призначено покарання у вигляді позбавлення волі у 8 та 7 років відповідно, а також постановлено конфіскувати їхнє майно. В експосадовця "Центргазу" конфісковано автівку, в служителя Феміди — грошові кошти в іноземній валюті (понад 358 тис. грн в еквіваленті). Суд також зобов’язав приватну компанію повернути незаконно отриманих від "Центргазу" 8,6 млн грн.

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"Завдяки превентивній роботі детективів також вдається уникнути збитків та втрат державного бюджету на мільйони гривень. Зокрема, впродовж І півріччя 2021 року детективи НАБУ тричі вдавалися до дій, які дозволили запобігти розкраданню близько 2700 т зерна з Державного резерву на суму у понад 20 млн грн. У лютому-червні 2021 року Національне бюро запобігло необґрунтованому поверненню майже 706 млн грн податку на додану вартість компаніям, задіяним у корупційній схемі з імпорту та розмитнення товарів в Україні", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ вказують, що основна відшкодування збитків від корупції стане можливим тільки після винесення обвинувальних вироків.

"Для майбутніх стягнень та конфіскацій майна за клопотаннями НАБУ та САП накладено арешт на численні активи у понад 300 справах. Лише у 43 справах, які скеровано до суду в І півріччі 2021 року, накладено арешт на 25 об’єктів нерухомості (орієнтовна вартість перевищує 113 млн грн), земельні ділянки загальною площею понад 30 га, більш ніж 11 млн грн, майже 8 млн дол. США, 10 транспортних засобів", - зазначають у відомстві.