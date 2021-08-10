Начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області затримано за хабарництво, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники Територіального управління ДБР Мелітополя затримали на "гарячому" начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, який вимагав у підлеглого гроші, вважаючи, що той повинен брати хабарі у фермерів за реєстрацію їхньої сільськогосподарської техніки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

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За попередньою інформацією, чиновник мотивував свою вимогу тим, що законодавство забороняє використовувати громадянам сільськогосподарську техніку без реєстрації в Держпродспоживслужбі, тому всі фермери і власники домогосподарств області мають платити данину.

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Чиновника затримали під час одержання чергової частини грошей від підлеглого в сумі 8 тис. 250 доларів США. Під час затримання він намагався викинути гроші, але оперативники ДБР зафіксували цю спробу.

Раніше працівники ДБР задокументували отримання посадовою особою ще 3 тис. доларів США.









Проводяться першочергові слідчі дії, в тому числі обшуки за місцем проживання і місцем роботи затриманого.

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У разі доведення провини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура, оперативний супровід - ТУ ДБР у Мелітополі.