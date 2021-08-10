Начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області затримано за хабарництво, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.
За попередньою інформацією, чиновник мотивував свою вимогу тим, що законодавство забороняє використовувати громадянам сільськогосподарську техніку без реєстрації в Держпродспоживслужбі, тому всі фермери і власники домогосподарств області мають платити данину.
Чиновника затримали під час одержання чергової частини грошей від підлеглого в сумі 8 тис. 250 доларів США. Під час затримання він намагався викинути гроші, але оперативники ДБР зафіксували цю спробу.
Раніше працівники ДБР задокументували отримання посадовою особою ще 3 тис. доларів США.
Проводяться першочергові слідчі дії, в тому числі обшуки за місцем проживання і місцем роботи затриманого.
У разі доведення провини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура, оперативний супровід - ТУ ДБР у Мелітополі.