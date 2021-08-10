Невідомий вибуховий пристрій здетонував під плугом під час робіт у полі біля Авдіївки, ніхто не постраждав, - поліція. ФОТОрепортаж

Під час виконання сільськогосподарських робіт водій трактора наїхав на невідомий предмет, внаслідок чого стався вибух. Чоловік не постраждав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Покровського районного управління поліції Донецької області, 9 серпня в поліцію надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в полі біля Авдіївки стався вибух.

На місці події працювала слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

Поліцейські встановили, що під час обробки поля 50-річний водій трактора наїхав на невідомий предмет і зачепив його плугом, внаслідок чого стався вибух. Тракторист не постраждав.

На місці події правоохоронці виявили воронку від вибуху й уламки невідомого пристрою, походження якого встановлюється.

Читайте також: Окупанти другий день поспіль з артилерії і мінометів обстрілюють житловий сектор Авдіївки, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна" Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Также читайте: Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции









Читайте также: Евросоюз готов помочь Украине с гуманитарным разминированием Донбасса, – Резников