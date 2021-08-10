Невідомий вибуховий пристрій здетонував під плугом під час робіт у полі біля Авдіївки, ніхто не постраждав, - поліція. ФОТОрепортаж
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Покровського районного управління поліції Донецької області, 9 серпня в поліцію надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в полі біля Авдіївки стався вибух.
На місці події працювала слідчо-оперативна група і вибухотехніки.
Поліцейські встановили, що під час обробки поля 50-річний водій трактора наїхав на невідомий предмет і зачепив його плугом, внаслідок чого стався вибух. Тракторист не постраждав.
На місці події правоохоронці виявили воронку від вибуху й уламки невідомого пристрою, походження якого встановлюється.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна" Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.