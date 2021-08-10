Армія отримає нові командно-штабні машини на базі позашляховика Kia. ФОТО

Позашляховик Kia KM450 базується на американському Kaiser Jeep M715 часів війни у ​​В'єтнамі. Він замінить командно-штабні машини на базі УАЗ-3151.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages, інформує Цензор.НЕТ.

Вперше про перспективи надходження Kia KM450 офіційно повідомляли ще в 2019 році. Тепер же командувач Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ генерал-майор Євген Степаненко повідомив, що до кінця року заплановано проведення державних випробувань КШМ (командно-штабної машини) К-1450-05 (на шасі Renault Midlum) і К-1450-06 (KIA KM450) на сучасній автомобільній базі.

Оригінальний Kaiser Jeep M715, розроблений на базі цивільного Jeep Gladiator, був прийнятий на озброєння американських військ в 1965 році для заміни M37. З 1967 до 1969 року було виготовлено більш ніж 33000 автівок.

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З середини 1960-х ліцензійне виробництво американського пікапа M715 розпочала компанія KIA Motors. У 1998 був розроблений більш сучасний варіант під назвою KM450. Автівка прийнята на озброєння армії та поставлялась на експорт. Конструкція КМ450 дуже подібна до M715. Машина використовується для буксирування артилерійських установок та мінометів.





